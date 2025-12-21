UŽAS U TRGOVIŠTU: Pronađeni delovi ljudskog tela, sumnja se da je reč o nestalom muškarcu!

U okolini Trgovišta pronađeni su delovi ljudskog tela. Policija je obavestila Više javno tužilaštvo u Vranju, koje je naložilo obdukciju kako bi se utvrdio identitet i okolnosti slučaja.

Policija na terenu

Prema dostupnim informacijama, delovi ljudskog tela pronađeni su u okolini Trgovišta. Policija je odmah obavestila Više javno tužilaštvo u Vranju, koje je naložilo obdukciju ostataka. Cilj je da se utvrdi identitet osobe, kao i da se ispita da li postoji element krivičnog dela.

Sumnja na nestalog muškarca

Kako prenose mediji, sumnja se da bi pronađeni ostaci mogli da pripadaju starijem muškarcu koji se vodi kao nestalo lice. Zvanična potvrda biće poznata tek nakon obdukcije i rezultata istrage.

Dalja istraga

Policija u saradnji sa tužilaštvom nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog slučaja. Očekuje se da rezultati obdukcije daju ključne odgovore o identitetu i uzroku smrti.

Autor: Dalibor Stankov