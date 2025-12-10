MISTERIOZNA SMRT KOD NIŠA Čekala je autobus, a onda su je pronašli mrtvu 50 METARA OD STANICE - niko ne zna šta se desilo

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu naložilo je obdukciju tela žene stare 53 godine koja je pronađena 9. decembra bez znakova života u selu Vrelo.

Prema prvim informacijama iz istrage na telu žene nisu uočene nikakve vidljive povrede, što dovodi u pitanje saobraćajnu nesreću kao mogući uzrok smrti. Da li je su pitanju neke iznenadne zdravstvene tegobe, poput srčanog zastoja ili infarkta, ili je smrt nastupila pod nekim drugim okolnostima - pouzdano će se znati tek pošto pristignu rezultati obdukcije.

- Žena rođena 1972. godine čekala je autobus u selu Vrelo. Bila je jako velika magla, njeno telo je pronađeno na 50 metara od autobuskog stajališta. Došla je Hitna pomoć. Forenzički je obrađeno lice mesta i autobus koji je tu došao. Na telu žene od strane Hitne pomoći i tužioca koji je izašao na lice mesta nisu primećene nikakve vidljive povrede. Izdat je nalog da se uradi obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti. Nema još uvek kvalifikacije dela za sada jer je potrebno utvrditi prvo uzrok smrti obdukcijom - kaže portparol OJT u Nišu Vladimir Stanojević.

Prema pisanju medija, mrtva žena zatečena je oko 6 časova na putu u ovom selu nakon čega je policija obavila uviđaj i o pronalasku tela obavestila nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.

- Utvrđuje se da li je smrt posledica saobraćajne nezgode ili je nastupila pod drugim okolnostima. Obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu – rečeno je u niškoj policiji.

