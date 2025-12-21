AKTUELNO

OPLJAČKANA ŽENA U ŠAPCU NASRED ULICE: Kamere snimile lopova, ojadio je u po' bela dana i dao se u beg! Policija traga za mlađim muškarcem

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Starija žena u Šapcu je juče u po bela dana napadnuta i opljačkana.

Nepoznati tamnoputi muškarac joj je iz ruku oteo kesu i odjurio u nepoznatom pravcu, a nakon što se pribrala od šoka žena je pozvala policiju.

- Nepoznati muškarac je prišao iznenada dok se pešice kretala ulicom. Dozivala je pomoć i kratko se opirala, a pošto je napadač bio mlađi i snažniji odgurnuo je ženu i ona je pala na asfalt. Uzeo je kesu i trkom pobegao - naveo je izvor.

Na osnovu fotografija i snimka nadzornih kamera koji su objavljeni u pojedinim lokanim medijima i na društvenim mrežama pretpostavlja se da je napadač migrant ili stranac koji je privremeno zaposlen u Šapcu.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a starica koja je preživela traumu i lakše povređena prilikom pada zatražila je medicinsku pomoć u Zdravstvenom centru.

