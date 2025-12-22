UBADANJA NOŽEM, 6 POVREĐENIH U 4 SAOBRAĆAJKE: Teška noć u Beogradu, lekari Hitne popadali s nogu, 1.700 poziva za samo 24 sata

Dva muškarca izbodena su u Karađorđevoj ulici, više intervencija Hitne pomoći tokom noći.

U Karađorđevoj ulici u Beogradu dvojica muškaraca zadobila su kasno sinoć višestruke ubodne rane i prevezena su u Urgentni centar. Hitna pomoć je tokom noći intervenisala 130 puta.

U četiri saobraćajne nezgode od sinoć povređeno je šest osoba, od kojih dvojica motociklista teže.

pročitajte još IZMENA REŽIMA JEDNE LINIJE U BEOGRADU Radovi u Bulevaru Mihajla Pupina do 28. decembra

Dvojica muškaraca, stara 23 i 47 godina, izbodena su oštrim predmetom sinoć posle 19 časova u Karađorđevoj ulici kod Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

"Dobili su višestruke ubodne rane po stomaku i drugim delovima tela. Prevezeni su do Urgentnog centra", potvrđeno je iz Hitne službe Urgentnog centra.

pročitajte još BEZ VODE U BEOGRADU: Ovaj deo Zemuna da spremi zalihe

Navode da je tokom noći došlo do četiri saobraćajne nezgode.

"Šestoro je povređenih u tim nezgodama, svi su prevezeni u dežurne ustanove i ukazana im je pomoć. U dve saobraćajne nesreće – u Surčinu i u Rakovici – dvojica motociklista su teže povređena", ističu iz Hitne pomoći.

Hitna pomoć tokom protekle noći imala je 130 intervencija, od kojih je deset bilo na javnom mestu, a za pomoć su najčešće zvali astmatičari i hronični bolesnici.

Ukazuju da je u poslednja 24 sata bilo više od 1.700 poziva.

Autor: A.A.