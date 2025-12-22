JETMIR PUNE TRI GODINE IZMIČE PRAVDI: Lepu Ivanu zadavio na Zvezdari zbog ljubomore, pa mu se izgubio svaki trag

Studentkinja Ivana Krivokapić (26) iz Lovćenca ubijena je pre tačno tri godine u beogradskom naselju Zvezdara, a osumnjičeni za njeno ubistvo, Jetmir Gočaj (29), ni dan danas nije priveden pravdi!

Da podsetimo, Ivanino telo pronašla su njena braća 24. decembra 2022 godine. Kako im se nije javljala na telefon, razvalili su vrata stana i zatekli je mrtvu na krevetu otkopčanih pantalona i podignute bluze.

Otac neutešan

Slobodan, otac ubijene devojke, ne miri se sa tragičnom smrću ćerke.

- Tugo moja , kome da te pričam? S' kim da žal podijelim svoju,odavno su vjetrovi i lišće prekrili radost moju. Ako me čuješ, učini jedno ove hladne noći, reci mi kako izgleda ljeteti bez krila, reci mi kako izgleda kroz oblake proći...nestaju mi polako obrisi bledunjavih slika i ostaju samo nedosanjani snovi... Evo tri godine čekam osmijeh koji mi nikad neće doći, golubice mila....vole te mama fiki i tata... - napisao je na svom Fejsbuk profilu neutešni otac.

Na telu nesrećne Ivane, da podsetimo, bile su vidljive modrice po vratu, a imala je i povrede usne, oka, ali i prstiju na šaci i podlaktice. Sa vrata su joj pokidana dva lančića, koja su ostavljena na komodi, a pored je pronađen mobilni telefon sa maskom kao i kožni rokovnik.

- Devojka je imala povrede na prstima i rukama koje su mogle da ukažu da se borila sa ubicom. Posle detaljnog uviđaja i DNK analiza, za zločin je osumnjičen državljanin Crne Gore Jetmir Gočaj koji je bio u vezi sa Ivanom - podseća sagovornik Kurira:

Glumio da žali

- Inače, u prvim danima nakon zločina Jetmir je glumio ucveljenog prijatelja, žalio je na društvenim mrežama i davao izjave novinarima. Međutim, ispostavilo se da je sa Ivanom, koju je upoznao na planinarenju, bio u emotivnoj vezi, te da ju je, kako se sumnja, ubio - dodaje izvor.

Motiv jezivog zločina koji je izvršen 23. decembra, kako je saopštilo Više javno tužilaštvo, bila je ljubomora.

- On je navedenog dana došao do Ivaninog stana na Zvezdari gde je boravio od 11. decembra 2022. godine i ušao s njom u verbalnu raspravu. Onda je krenuo da joj rukama steže usta i nos dok nije izdahnula, pa je zaključao stan i ključ poneo sa sobom. Sumnja se da je istog dana autobusom napustio teritoriju Srbije - saopšteno je iz VJT Beograd.

Uprkos poternici koja je raspisana za njim, Jetmir do dana današnjeg nije pronađen. Crnogorski mediji više puta su pokušale da dobiju odgovor od nadležnih da li je Gočaj napustio zemlju, ali su upiti ostajali bez odgovora.

- Tokom 2023. i 2024. godine nije bilo odgovora gde je on sada. Spekuliše se da je pobegao u Albaniju, a otkako je policija pokušavala da ga locira, nijednom se nije javio porodici - podsetio je izvor.

Stric žrtve: Nikada nije govorila o tom momku Miodrag Krivokapić, stric ubijene Ivane, za medije je posle zločina da oni nikada nisu čuli od nje ni reč o Jetmiru. - Volela je zimu, bila je radosna devojka. Skoro svake godine išla je sa društvom na Prokletije, ali kažem vam niti ja, niti njeni roditelji nikada nismo čuli za tog Jetmira. Ona je imala otvoren odnos sa roditeljima, ne znam zašto im nije rekla za njega - izjavio je Miodrag.

Autor: A.A.