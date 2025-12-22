AKTUELNO

Hronika

TUKLE SE KOMŠIJE, STARIJI IZVUKAO DEBLJI KRAJ! Bruka u Vlasotincu, sevale pesnice! Prvo se posvađali pa krenuli da se biju

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Motiv svađe i tuče je nepoznat, ali se zna da su se tukli pesnicama, pa je u toj tuču "deblji kraj" izvukao onaj stariji.

U selu Lopušnja kod Vlasotinca juče je oko 18 sati došlo najpre do svađe, pa potom do tuče dvojice meštana.

Kako je potvrđeno Jugmediji u policiji, u tuči dvojice muškaraca starih 40 i 50 godina, jedan je povređen i hitno prebačen u Urgentni centar opšte bolnice Leskovac.

Tukli se pesnicama, stariji izvukao "deblji kraj"

Motiv svađe i tuče je nepoznat, ali se zna da su se tukli pesnicama, pa je u toj tuču "deblji kraj" izvukao onaj stariji.

Njegovo stanje se dijagnosticira, a tužilac će odlučiti da li će ovaj slučaj procesuirati ili Prekršajni sud.

Stariji muškarac, prebačen je u bolnicu zbog povreda a slučaj je prijavljen policiji koja istražuje okolnosti incidenta.

Autor: A.A.

#Lopušnja

#Selo

#Svađa

#Vlasotince

#tuča

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ivan Marinković dobio nesvakidašnji zadatak, protivio se pa na kraju poklekao! (VIDEO)

Domaći

JA SAM BUDALETINA OZBILJNA: Milan Milošević progovorio o velikim životnim lekcijama i greškama koje i danas PONAVLJA!

Hronika

Pucnjava u Novom Sadu, letele flaše, sevale pesnice: Jeziv incident u Srpskoj Atini

Beograd

PUKLA BRUKA NA KONJARNIKU: Čupale se za kosu?! Komšija snimio kako se dve devojke tuku na parkingu (VIDEO)

Domaći

Da li znate koliko je Arkan bio stariji od Cece? Odgovor će vas zaprepastiti, razlika je DVOCIFRENA

Politika

Vučević: Voleo bih da znam da je kraj problemima na KiM moguć, ali plašim se da nije