AKTUELNO

Hronika

BORBA PROTIV KORUPCIJE NE STAJE: Novo hapšenje u Novom Sadu zbog pronevere 4,7 miliona iz gradske kase!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com/Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su V. S. (51) iz Novog Sada zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, čime je oštetio gradski i pokrajinski budžet za 4,7 miliona dinara.

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije sproveli su akciju u kojoj je uhapšen V. S. (51).

Sumnja se da je on, u periodu od 2020. do 2024. godine, kao zastupnik novosadskog Udruženja građana „Kreativni rad“, sredstva dobijena od Gradske uprave Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama koristio suprotno njihovoj svrsi. Prema navodima MUP-a, osumnjičeni je sačinio lažne izveštaje i na taj način proneverio 4,7 miliona dinara namenjenih projektima od javnog i društvenog interesa.

Na ovaj način, kako se sumnja, oštećen je gradski i pokrajinski budžet. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju od 48 časova, a uz krivičnu prijavu priveden je nadležnom tužilaštvu.

Autor: Dalibor Stankov

#Hapšenje

#Korupcija

#MUP

#Novi Sad

#Tužilaštvo

#gradski budžet

#pokrajinski budžet

#pronevera

#zloupotreba položaja

POVEZANE VESTI

Hronika

ZAKLJUČIVAO UGOVORE, PA 'PRISVOJIO' SEDAM MILIONA: Novo hapšenje zbog KORUPCIJE u Novom Sadu

Hronika

OBRAČUNAVALA ZARADE RADNICIMA, PA STAVILA U DŽEP 50 MILIONA! Novo hapšenje u borbi protiv KORUPCIJE: Uhapšena žena iz Niša zbog zloupotrebe položaja

Hronika

NOVO HAPŠENJE U OKVIRU AKCIJE BORBE PROTIV KORUPCIJE! Uhapšen punomoćnik gradonačelnika Bora (FOTO+VIDEO)

Hronika

AKCIJA HAPŠENJA ZBOG KORUPCIJE U KRALJEVU: Oštetila kupce i banke za skoro 400 miliona, 'zaradila' više od 5

Hronika

POLICIJSKA AKCIJA U NOVOM SADU! Novo hapšenje u borbi protiv korupcije: Poznato ko je osumnjičena, 'prisvojila' MILIONE

Hronika

OJADILI BUDŽET NOVOG SADA A PARE TROŠILI ISKLJUČIVO NA OVO: Oglasio je MUP o novom hapšenju zbog korupcije