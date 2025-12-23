BORBA PROTIV KORUPCIJE NE STAJE: Novo hapšenje u Novom Sadu zbog pronevere 4,7 miliona iz gradske kase!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su V. S. (51) iz Novog Sada zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, čime je oštetio gradski i pokrajinski budžet za 4,7 miliona dinara.
Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije sproveli su akciju u kojoj je uhapšen V. S. (51).
Sumnja se da je on, u periodu od 2020. do 2024. godine, kao zastupnik novosadskog Udruženja građana „Kreativni rad“, sredstva dobijena od Gradske uprave Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama koristio suprotno njihovoj svrsi. Prema navodima MUP-a, osumnjičeni je sačinio lažne izveštaje i na taj način proneverio 4,7 miliona dinara namenjenih projektima od javnog i društvenog interesa.
Na ovaj način, kako se sumnja, oštećen je gradski i pokrajinski budžet. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju od 48 časova, a uz krivičnu prijavu priveden je nadležnom tužilaštvu.
Autor: Dalibor Stankov