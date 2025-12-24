SRBIN KOJI JE UPUCAN U GLAVU U DISELDORFU SKINUT SA APARATA: Šef obezbeđenja noćnog kluba ga izrešetao pred sinom, porodica se nada čudu!

Srbin je te večeri ispred noćnog kluba u Nemačkoj pogođen sa tri hica u stomak, a zatim još jednim metkom u glavu

Državljanin Srbije G. Š. (56), koji je teško ranjen u krvavom obračunu ispred luksuznog noćnog kluba u Dizeldorfu u noći između 13. i 14. decembra, i dalje se nalazi u izuzetno teškom zdravstvenom stanju. Kako Kurir saznaje, ranjeni muškarac je živ, skinut je sa aparata i trenutno samostalno diše, što lekari smatraju velikim, ali i dalje neizvesnim pomakom.

Porodica povređenog Srbina ne gubi nadu i, kako navodi naš izvor, "nadaju se čudu", svesni težine povreda koje su mu nanete tokom brutalne pucnjave.

- On je i dalje u teškom stanju, ali je najvažnije da je živ. Skinut je sa aparata i samostalno diše, što je u ovom trenutku korak napred. Porodica se nada čudu, ali su svi svesni da su naredni dani ključni - otkriva izvor Kurira blizak istrazi.

Tri hica u stomak i jedan u glavu

Podsetimo, G. Š. je pogođen sa tri hica u stomak, a zatim još jednim metkom u glavu, koji mu je, prema dostupnim informacijama, prošao kroz potiljak.

Lekari ističu da je reč o izuzetno teškim povredama sa krajnje neizvesnim ishodom, te da će tek naredni dani pokazati kakve su posledice po njegov organizam.

Prema informacijama do kojih smo došli, ukoliko ne dođe do dodatnih komplikacija i ako bude imao maksimalnu sreću, postoji mogućnost da preživi sa manjim posledicama. Ipak, izvor ističe da su trajne fizičke i neurološke posledice realna opasnost.

Jedan od njegovih poznanika ranije je istakao da je G. Š. ceo život bio sportski tip, snažne građe i dobrog zdravstvenog stanja, što bi moglo da mu pomogne u borbi koja ga čeka.

Do pucnjave je, podsetimo, došlo nakon žestoke svađe šefa obezbeđenja i mladića (19) ispred kluba u Dizeldorfu, nakon čega je devetnaestogodišnjak pozvao svog oca u kog je u trenutku raspravke šef obezbeđenja pucao. Ispalio je prvo tri hica u stomak, a kada se Srbin okrenuo leđima, verovatno pokušavajući da se skloni, pucao mu je i u glavu otpozadi.

Pored Srbina, ranjen je i muškarac albanske nacionalnosti koji je bio u društvu sina ranjenog Srbina.

Osumnjičeni za pucnjavu je uhapšen, dok istraga o motivima i tačnim okolnostima krvavog obračuna ispred kluba u Dizeldorfu i dalje traje.

Autor: D.Bošković