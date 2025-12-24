UŽAS U BOGATIĆU: Automobil udario biciklistu (70), uprkos reanimaciji, umro od posledica povreda

Jutros oko 6.45 u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Ulici Sveto polje u Bogatiću poginuo je biciklista Milivoj M. (70).
Do nezgode je došlo kada je automobil, kojim je upravljao B. U. (63), sustigao biciklistu koji se kretao u istom smeru uz desnu ivicu kolovoza i oborio ga na zemlju, pričaju žitelji Bogatića.
Ekipa Hitne pomoći prevezla je povređenog biciklistu u Dom zdravlja u Bogatiću, gde je, uprkos pokušajima reanimacije, preminuo.
Vozač automobila je alkotestiran i kod njega nije utvrđeno prisustvo alkohola u krvi.
Uviđaj su obavili pripadnici policije iz Bogatića, koji nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ove saobraćajne nesreće.
Autor: Iva Besarabić