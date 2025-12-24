AKTUELNO

OPET GORE AUTOMOBILI PO BEOGRADU! Piroman u Krnjači zapalio Fijat punto, odmah uhapšen

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Palilula, brzom i efikasnom akcijom, identifikovali su i uhapsili M. J. (1978) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Sumnja se da je on jutros oko 3.40 časova, na parkingu u Krnjači, izazvao požar u kojem je automobil marke „fijat punto“ u potpunosti izgoreo, dok su oštećena još dva vozila - „mercedes“ i „pasat“. Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku nadležnom tužilaštvu.

