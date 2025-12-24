AKTUELNO

Hronika

SPECIJALCI POLOMILI VRATA I UPALI U STAN: Filmsko hapšenje mladića osumnjičenog da je zapalio lokal na Vračaru (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/@MUPRepublikeSrbijeRS ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. L. (19) zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičeni je 3. decembra, na Vračaru, sa još jednim maloletnim licem, razbio staklo na vratima ugostiteljskog objekta, a zatim lokal polio zapaljivom tečnošću i otvorenim plamenom izazvao požar.

Foto: Printscreen YouTube/@MUPRepublikeSrbijeRS

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu za krivično delo izazivanje opšte opasnosti, biće sproveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: Pink.rs

#Akcija

#Hapšenje

#Lokal

#MUP Republike Srbije

#Piroman

#Policija

#Vračar

POVEZANE VESTI

Hronika

Uhapšen muškarac osumnjičen da je zapalio poznati kafić na Vračaru: Bacio Molotovljev koktel na lokal

Hronika

UHAPŠEN 'PIROMAN' IZ OBRENOVCA: Zapalio automobil i oštetio susedna vozila!

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC (29) NAKON UŽASA NA TAMIŠU KOD PANČEVA: Skuterom prošao kroz grupu dece, određen mu pritvor - Oglasio se MUP

Hronika

Pogledajte filmsku akciju hapšenja osumnjičenog pljačkaša sa Zvezdare: Ruke gore, lezi dole, brzo! (VIDEO)

Hronika

PRETUKAO MUŠKARCA, ZAPALIO MU KUĆU, PA OTIŠAO DA UBIJE NJEGOVOG SINA: Ponovo se oglasio MUP o stravičnom ubistvu u Obrenovcu

Hronika

FALSIFIKOVALI PAPIRE, PA UPISALI STAN VREDAN 22 MILIONA NA SEBE - Uhapšena dvojica muškaraca u Beogradu