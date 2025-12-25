U KAKVOM JE STANJU PORODICA KOJA JE AUTOM SLETELA U PROVALIJU KOD MIONICE: Majka i otac prebačeni na VMA, sinčić (7) u teškom stanju

Porodica iz Pančeva povređena u nesreći na putu Divci - Mionica primljena je na VMA, a dečak sa težim povredama je posebno zbrinut.

Klinika za urgentnu internu medicinu imala je značajan broj prijema pacijenata sa kardiovaskularnim problemima

Za lekarima Vojnomedicinske akademije je jedna od težih dežurnih noći u poslednje vreme. U Urgentni centar VMA tokom jučerašnjeg dana i noći primljeno je oko 65 povređenih pacijenata, a gotovo polovina njih povrede je zadobila u saobraćajnim nesrećama, potvrdio je docent dr Ivan Leković, glavni dežurni hirurg VMA.

Dr Leković pre svega otkrio je informacije o zdravstvenom stanju porodice iz Pančeva povređene u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na putu Divci-Mionica. Dečak (7) teško je povređen, a njegovi roditelji prevezeni su na VMA.

- Majka je zadobila prelome donjih ekstremiteta, prelom noge, a otac je dobio ozbiljne, teške povrede glave i primljen je u našu jedinicu intenzivne nege radi daljeg lečenja - kazao je doktor za Javni servis.

Autor: D.Bošković