'KRIVUDALI SU LEVO-DESNO, ZATETURALI SU SE I ISPRAVILI KRIVINU I SLETELI U PROVALIJU...' Očevidac ispričao kako je došlo do stravične nesreće kod Mionice

Tročlana porodica iz Pančeva koja je doživela udes nalazi se u bolnici, žena je zadobila prelom noge, dok su njen suprug i dete prošli sa težim povredama

Tročlana porodica iz Pančeva doživela je sinoć tešku saobraćajnu nesreću kod Mionice kada su, iz za sada nepoznatog razloga, sleteli s puta, a očevidac za Kurir opisuje kako je izgledala drama na putu pre nego što su sleteli u provaliju.

Da podsetimo, u nesreći je teško povređen P.Đ. i njegov sin (7), dok je majka B.Đ. zadobila prelom noge.

- Bilo je zaista užasno! Mrak, padala je neka kiša i kao susnežica. Deonica na kojoj je došlo do nesreće na magistralnom putu Mionica-Divci je pomalo nezgodan, krivudav. Nesreća se tačnije, desila u u ataru sela Radović na poznatoj krivini koja je rizična za vožnju i u letnjim danima, a kamoli kad je kolovoz vlažan i vidljivost smanjena - kaže naš očevidac i objašnjava:

- Taj automobil išao je ispred mene. U jednom trenutku sam primetio da krivuda po putu levo-desno. Pomislio sam da se to slučajno dogodilo, odnosno da je prešao u drugu traku jer je krivina malo nezgodna. Međutim, onda sam primetio da je i po pravom delu puta počeo da krivuda, a onda odjednom sleteo u provaliju.

Sleteli u provaliju

Kako potom dodaje sagovornik, uplašio se ishoda koji bi mogao da usledi.



- Na jednoj od velikih krivina kao da ga je zanelo, da li zbog kiše ili neprilagođene brzine kao da se zateturao i ispravio krivinu. Samo sam počeo da kočim - kaže nam očevidac i dodaje:

- Survali su se u tu provaliju, kanal. Isprevrtali su se nekoliko puta koliko sam mogao da vidim. "Seat" je završio na krovu. Odmah sam se zaustavio da im pomognemo. Isto su uradili i drugi vozači koji su u tom trenutku bili na tom delu puta. Zaista su svi ljudski postupili. Zvali smo policiju i Hitnu pomoć da dođu kako bi im se odmah pomoglo.

Nažalost, u svemu ovome ima i nešto dobro, tvrdi naš sagovornik.

- Hvala Bogu da je neko od nas video nesreću, jer da nije ko zna da li bi ih i kada neko našao. Ovako smo primetili na vreme i moglo je brzo da se reaguje. Teren je bio nepristupačan, jer su tokom tumbanja vozila uništilo i nekoliko stabala koja su pala preko auta - kaže nam očevidac.

Za volanom "seata" bio je P. Đ. (47) iz Pančeva, na suvozačevom mestu bila je njegova uspruga B. Đ. (44) dok je na zadnjem sedištu bio njihovo sedmogodišnje dete. Sanitetima Hitne pomoći prevezni su na dalje lečenje, a prema dosadašnjim informacijama žena je prošla sa prelomom noge i zadržana je u valjevskoj bolnici, dok su njene suprug i dete prilikom stravične nesreće zadobili teške telesne povrede i prevezeni su za Beograd na Vojnomedicinsku akademiju.

Istraga povodom nesreće je i dlaje u toku i ona će utvrditi kako je došlo do sletanja u kanal pored puta na magistralnom putu Mionica-Divci. Po nalogu dežurnog tužioca naloženo je da se vozilo marke "seat" pošalje na veštačenje.

Autor: D.Bošković