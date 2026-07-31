Detaji nesreće na Ibarskoj: Evo kako je došlo do nesreće kod Lazarevca, među povređenima i dete! IMA I MRTVIH

Na Ibarskoj magistrali u mestu Stepojevac na teritoriji opštine Lazarevac noćas se dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula na licu mesta, dok su tri lica povređena, među kojima i desetogodišnje dete.

Do nesreće je došlo kada su se pod još neutvrđenim okolnostima direktno sudarili "audi", kojim je upravljao A. M. (22), i "alfa romeo", za čijim se volanom nalazio S. V. (37).

U udaru su teško povređeni putnici iz njegovog vozila - S. M. (35) i dete M. Lj. (10), kao i vozač "audija" A. M. (22).

Vatrogasci se sekli vozila da spasu preživele

Prizor na licu mesta bio je jeziv. Odmah po dojavi u 00.06 časova, na teren su upućene ekipe Vatrogasno-spasilačke jedinice Lazarevac. Šest vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila stigli su za samo 15 minuta i morali da seku smrskani lim vozila kako bi izvukli povređene i telo stradalog vozača.

Sve povređene sa lica mesta preuzela je ekipa Hitne službe Doma zdravlja Lazarevac i oni su u svesnom stanju hitno transportovani u Urgentni centar u Beogradu, gde im se ukazuje dalja medicinska pomoć i utvrđuje stepen povreda.

Uviđaj na mestu udesa izvršila je patrola Saobraćajne policije u prisustvu dežurnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Lazarevcu, koji je naložio sve potrebne dokazne radnje kako bi se utvrdio tačan uzrok ove tragedije.

Zbog teškog udesa i uviđaja policije, saobraćaj na ovoj deonici Ibarske magistrale bio je u potpunom prekidu do 4 sata i sada je normalizovan.

Autor: S.M.