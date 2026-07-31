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TEŠKA NESREĆA U STEPOJEVCU, IMA MRTVIH: Troje povređenih, među njima i dete - Od auta nije ostalo ništa, intervenisali i vatrogasci (foto)

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

Jedna osoba je poginula, dok su tri povređene među kojima i dete (10) u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prošle noći u mestu Stepojevac u opštini Lazarevac.

Udes se dogodio kada su se sudarila dva vozila, a vatrogasno-spasilačke ekipe iz Lazarevca stigle su na mesto nesreće za svega nekoliko minuta. Na terenu je intervenisalo šest vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila, koji su pomagali u zbrinjavanju stradalih i raščišćavanju terena.

Sva povređena lica odmah je preuzela i zbrinula ekipa Hitne pomoći, dok su policijske ekipe obavile uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok ove tragedije.

Saobraćaj na ovom delu puta bio je potpuno obustavljen tokom trajanja intervencije i uviđaja.

Autor: D.B.

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