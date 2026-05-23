Stravičan UDES na Ibarskoj: IMA MRTVIH!

Jedna osoba je poginula, a dve su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros, oko 5 časova, dogodila na Ibarskoj magistrali.

Kako su saopštili iz Hitne pomoći za RTS, u nesreći je poginula mlađa muška osoba, dok je drugi mladić sa teškim telesnim povredama prebačen u Urgentni centar. Treća osoba je zadobila lakše telesne povrede.

U ovom trenutku nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

Tragedija se dogodila na potezu između Rušnja i Ripnja.

Kako su naveli iz Hitne pomoći, njihove ekipe su intervenisale i oko 1 sat iza ponoći, na području Petrovčića, kada je takođe došlo do teške saobraćajne nesreću u kojoj su povređena dva mladića starosti 29 godina.

Jedan je u teškom stanju prevezen u KBC Zemun.

