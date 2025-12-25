PINK.RS NA LICU MESTA! Detalji stravične nesreće kod Barajeva: Jedna osoba stradala (FOTO)

AKTUELNO

Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali.

Saobraćajna nesreća dogodila se u 10.55 na Ibarskoj magistrali kod skretanja za Barajevo.

Foto: Pink,rs

Kako nezvanično saznajemo jedan muškarac poginuo je na licu mesta, ekipa Hitne pomoći konstatovala je smrt.

Nezvanično, više dve osobe zadobile su lake telesne povrede u ovom lančanom sudaru u koje su učestvovala tri vozila.

Uviđaj je u toku, saobraćaj se odvija usporeno.

O ovoj nesreći obavešteno je VJT u Beogradu, a dežurni tužilac nalazi se na licu mesta.

Foto: Pink,rs

