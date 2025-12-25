DEBELI POJEO DVA GRAMA CIJANIDA I NIJE MU NIŠTA! Zvicer i Vušović planirali osvetu 'izdajniku' klana!

Strahinja Savić, pripadnik „vračarskog klana“ i desna ruka Nikole Vušovića zvanog Džoni sa Vračara, izručen je Srbiji i uskoro će se naći na optuženičkoj klupi Specijalnog suda u Beogradu – zajedno sa dojučerašnjim saradnicima koji su ga pokušali ubiti.

Kraljevčanin Strahinja Savić (37), pripadnik „vračarskog klana“, uhapšen je u januaru 2021. u Budvi zbog planiranja likvidacije visokorangiranog člana „škaljarskog klana“ Marka Ljubiše Kana. Crna Gora ga je sada izručila Srbiji, gde će u januaru sedeti na optuženičkoj klupi Specijalnog suda u Beogradu.

Savić je obuhvaćen optužnicom za brutalnu likvidaciju Aleksandra Šarca u oktobru 2020. u TC „Ušće“, zajedno sa Lazarom Ilićem. Prema navodima, bio je desna ruka Nikole Vušovića zvanog Džoni sa Vračara, zadužen za iznajmljivanje automobila i stanova, kao i za preuzimanje silikonskih maski koje su koristili izvršioci ubistava.

Nakon hapšenja u Crnoj Gori, Savić je postao meta svojih dojučerašnjih saradnika – vođa klana Radoja Zvicera i Nikole Vušovića – zbog sumnje da je crnogorskim istražiteljima otključao telefon i otkrio tajne klana.

Prema optužnici, saradnici su pokušali da ga eliminišu dok je bio u pritvoru u Bijelom Polju. Njegovoj sestri predali su paket sa prasećim pečenjem natopljenim cijanidom, ali plan nije uspeo. Vušović je kasnije zaključio da je otrov neutralisan jer je stavljen u vruće pečenje.

„Debeli pojeo dva grama cijanida i nije mu ništa“, komentarisali su među sobom pripadnici klana, razočarani neuspelim pokušajem.

Savić će se uskoro naći pred sudom, gde mu se sudi zajedno sa „vračarskim klanom“ za tri mafijaške likvidacije i šest pokušaja ubistava, dok istovremeno ima status i optuženog i oštećenog.

Autor: Dalibor Stankov