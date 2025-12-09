ISPLIVALA PRVA SLIKA MARKEĐANIJA POSLE HAPŠENJA U DUBAIJU: Bivšeg dečka pevačice Edite označili kao najopasnijeg međunarodnog kriminalca! (FOTO)

Marko Đorđević Markeđani (38), bivši dečko pevačice Edite Aradinović i označen kao jedan od vođa „vračarskog klana“ Nikole Vušovića zvanog Džoni sa Vračara, uhapšen je u akciji „Haris“ u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog planiranja ubistva Nenada Alajbegovića Alibega.

Policija iz Dubaija juče se oglasila i prvi put objavila fotografiju Đorđevića, koji je uhapšen u luksuznom stanu. Na slici koju posedujemo, lice mu je zamagljeno, ali je jasno da je reč o snimku iz policije u Dubaiju.

Prva fotografija Marka Đorđevića Markeđanija posle hapšenja u Dubaiju pic.twitter.com/gkm3uZNK0D — Silvana (@Silvana71376830) 09. децембар 2025.

Akcija „Haris“

Kako je saopšteno, policija iz Dubaija odigrala je ključnu ulogu u razbijanju jedne od najopasnijih transnacionalnih kriminalnih mreža u Evropi. Interpolova poternica za Đorđevićem bila je raspisana u oktobru, a hapšenje je usledilo nakon što je otkriveno da živi u Emiratima.

Tokom akcije sprovedene u Srbiji, Španiji i Dubaiju zaplenjeni su luksuzni automobili, satovi, telefoni sa šifrovanim aplikacijama, kao i gotovo 300.000 evra u gotovini. Operacija je izvedena u koordinaciji sa Evropolom, MUP-om Srbije i Španskom nacionalnom policijom.

Sumnje i istraga

Đorđević se sumnjiči da je zajedno sa Aleksandrom Ostojićem, uhapšenim u Španiji, organizovao ubistvo Alajbegovića, kao i paljenje jednog lokala u Beogradu. Tokom akcije uhapšeno je još sedam osoba u Srbiji i dve u Španiji.

Podsetimo, Đorđević je već bio hapšen 2019. u Kanu na Francuskoj rivijeri, po Interpolovoj poternici, zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Luke Radulovića. Nakon izručenja Srbiji, oslobođen je optužbi.

Autor: Dalibor Stankov