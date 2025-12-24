BIVŠI DEČKO PEVAČICE EDITE PUŠTEN IZ PRITVORA U DUBAIJU: Markeđani označen kao 'vračarac' koji je sa košarkaškim trenerom iz zatvora planirao ubistvo Alibega!

Đorđević se sumnjiči da je planirao ubistvo Nenada Alajbegovića i organizovano paljenje jednog lokala

Marko Đorđević zvani Markeđani, koji je uhapšen u Dubaiju kao pripadnik takozvanog vračarskog klana na čijem je čelu bio Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, pušten je iz pritvora u UAE, saznaje nezvanično Kurir.

Đorđević, koji je javnosti poznat kao bišvi dečko pevačice Edite Aradinović, podsetimo, uhapšen je 21. oktobra u velikoj međunarodnoj akciji zbog sumnje da je sa Aleksandrom Ostojićem, koji je uhapšen u sklopu policijske akcije u Španiji, organizovao ubistvo bivšeg vođe navijača Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg, kao i paljenje jednog lokala u Beogradu.

O hapšenju Đorđevića, podsetimo, poliicija iz Dubaija oglasila se pre dvadesetak dana i tada su otkrili da su mu lisice stavljene pošto je Srbija za njim u oktobru raspisala Interpolovu poternicu. Tokom akicje sprovedene u Srbiji, Španiji i Dubaiju, kako se navodi, zaplenjeni su telefoni sa šifrovanim aplikacijama, luksuzni automobili, satovi kao i skoro 300.000 evra u gotovini.

Tokom velike akcije, uhapšeno je još sedam osoba u Srbiji i dve u Španiji.

- Naredbom o sporovđenju istrage Đorđević se sumnjiči da je ubistvo Alajbegovića organizovao u vreme dok je bio u zatvoru u Pančevu i to preko Ostojića i još nekoliko osoba čiji se identitet utvrđuje - otkrio je izvor Kurira iz istrage.

Prva fotografija Marka Đorđevića Markeđanija posle hapšenja u Dubaiju pic.twitter.com/gkm3uZNK0D — Silvana (@Silvana71376830) 09. децембар 2025.

Ogranak vračarskog klana s kojim je uhapšen i Đorđević u Dubaiju osim za ubistvo Alajbegovića koji je meta bio i nedavno u jednom restoranu na Novom Beogradu, sumnjiči se i za ubistvo Vladimira Popovića Popa 2018. u Beogradu.

Među uhapšenima u velikoj akciji je, kako je Kurir pisao i Uroš Nikolić, poznati sudija u svetu srpske, ali i evropske košarke, koji je često delio pravdu na važnim mečevima Evrolige i ABA lige. Nikolić se sumnjiči da je direktno učestvovao u pripremi likvidacije Alajbegovića.

Kako se navodi u naredbi o sprovođenju istrage, Nikoliću se na teret stavlja da je pripadnik kriminalne grupe Nikole Vušoviča, zvanog Džoni sa Vračara postao 2018. kao i da je bio u direktnom kontaktu sa oranizatorima kriminalne grupe, prenosio njihove naloge izvršiocima zločina, učestvovao u planiranju ali i plaćanju izvršiocima!

- Marko Đorđević, Aleksandar Ostojić, Uroš Nikolić i Vuk Španjević sumnjiče se da su bili zaduženi za organizovanje i planiranje najtežih zločina, ubistva, izazivanje opšte opasnosti, promet oružjem kao i za pronalaženje izvršilaca ovih krivičnih dela, zatim za njihovo finansiranje i skrivanje tragova posle zločina - otkrio je izvor Kurira.

Podsetimo, javnost je poslednji put čula za Đorđevića kada je po poternici 2019. hapšen u Kanu na Francuskoj rivijeri zbog sumnje da je učestsvovao u ubistvu Luke Radulovića. Nekoliko meseci kasnije, izručen je Srbiji, a posle suđenja oslobođen je optužbi da je učestvovao u tom zločinu.

Svi mediji su, posle hapšenja Đorđevića u Francuskoj, brujali o tome da mu je policija lisice na ruke stavila u luksuznoj vili Mužin na kanskoj obali, u kojoj je boravio s porodicom. Navodno, istražitelji su mu ušli u trag tako što su pratili kretanje majke, sestre i supruge.

- Istražni tim odmah je rekonstruisao kretanje porodice, uspevši da ih locira na aerodromu u Milanu identifikuju sredstva od 16. avgusta po dolasku u Italiju, na istom aerodromu u Milanu. Potom je praćen kombi čije je krajnje odredište bilo Kan. Na taj način je idnetifikovana vila u kojoj je boravio s porodicom tokom letnjeg odmora - preneli su tada italijanski i francuski mediji koji su izveštavali o ovom hapšenju.

Nekoliko meseci kasnije, izručen je Srbiji, a posle suđenja oslobođen je optužbi da je učestvovao u tom zločinu.

Autor: D.Bošković