Veselin Milić pušten iz pritvora!

Veće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor bivšem šefu beogradske policije Veselinu Miliću, koji je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27" na Senjaku.

Od danas, u daljem toku postupka Milić će se braniti sa slobode, jer je Veće višeg suda utvrdilo da su prestali svi zakonski osnovi za pritvor.

Odluka veća je odmah sprovedena i Veselin Milić je napustio Centralni zatvor u Beogradu.

Doskorašnjem šefu beogradske policije i pomoćniku direktora policije je 15. maja kao osumnjičenom određen pritvor za dva krivična dela - pomoć počiniocu posle izvršenog krivičnog dela, odnosno da je navodno pomogao S. V. osumnjičenom za neposrednog izvršioca ubistva Nešovića, da prikrije dokaze, kao i za krivično delo neprijavljivanja zločina.

Više javno tužilaštvo je 9. juna odbacilo krivičnu prijavu protiv Milića kojom mu je na teret stavljeno krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela usled, kako je navedeno, nedostatka dokaza. Naime, kamere ugostiteljskog objekta otkrile su da Veselin Milić ipak nije bio u objektu u trenutku ubistva.

Tužilaštvo je obustavilo istragu i protiv tri policijska službenika koji su bili u njegovom obezbeđenju. Istraga protiv njih obustavljena je 3. juna.

Kada je reč o krivičnom delu neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja prikupljanje dokaza, naveli su iz tužilaštva.

Dosadašnja istraga pokazala je da postoji osnovana sumnja da je Veselin Milić znao za događaj u restoranu, ali je kao službeno lice propustio da prijavi krivično delo, tada je saopštilo tužilaštvo.

Kada je tužilaštvo odustalo o progona trojice pripadnika obezbeđenja Milića, osumnjičilo je dvojcu pripadnika Jedinice za zaštitu svedoka (JZZ), koji su bili u neformalnom obezbeđenju S. V. za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela. Njihova jedinica JZZ je pod Upravom kriminalističke policije koja vodi istragu protiv Milića i kojom rukovodi Marko Kričak. Inače, dva nova osumnjičena policajca su bila pre u Jedinici za zaštitu objekata JZO, kojom je pre unapređenja rukovodio Kričak.

Sada je poznato i da su bezbednosne službe Srbije znale za događaj pre nego što je premijer Đuro Macut seo da ruča u restoranu "27", dan kasnije nakon što je prema sumnjama Nešović ubijen na tom istom mestu.

Autor: S.M.