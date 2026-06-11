UBISTVO U RESTORANU NA SENJAKU: Traži se produženje pritvora za Milića i još šestoro osumnjičenih za smrt Nešovića

Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da za još do 30 dana produži pritvor prema sedmoro osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo na štetu Aleksandra Nešovića Baje u restoranu „27“ 12. maja 2026. godine, a kojima ističe pritvor određen u trajanju od 30 dana.

Predlog za produženje pritvora S. V. i M. S. podnet je zbog opasnosti od bekstva da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

U odnosu na Veselina Milića predloženo je produženje pritvora da ne da ne bi uništio, sakrio, izmenio ili falsifikovao dokaze ili tragove krivičnog dela.

Produženje pritvora za D. V. je predloženo jer je za krivično delo koje joj se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Produženje pritvora je prema N. L. i D. S. predloženo da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, a prema J. Ž, da ne bi uništila, sakrila, izmenila ili falsifikovala dokaze ili tragove krivičnog dela.

Autor: S.M.