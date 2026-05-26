Saslušan osumnjičeni konobar za prikrivanje ubistva u restoranu na Senjaku: Evo šta je rekao u Tužilaštvu

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je P. U. (20) zbog postojanja osnova sumnje da je, zajedno sa drugim osumnjičenim licima, u postupku koji se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja 2026. godine u restoranu „27“, učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje krivičnog dela teško ubistvo i učinilaca.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.



Osumnjičenom se na teret stavljaju krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

