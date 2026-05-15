SASLUŠAN VESELIN MILIĆ U SLUČAJU NESTANKA ALEKSANDRA NEŠOVIĆA! Bivši načelnik beogradske policije izneo odbranu - EVO ZA ŠTA SE TERETI

Izvor: Pink.rs

Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Veselin M. zbog postojanja osnova sumnje da je kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela Teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja 2026. godine, nakon čega je, sutradan, prijavljen nestanak A.N.

Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage Veselinu M. se na teret se stavljaju krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Pored ovog osumnjičenog, naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je još osam lica, koja će biti saslušana u tužilaštvu u zakonskom roku zadržavanja, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Podsetimo, reč je o nestanku Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, navodno saradnika Dejana Stojanovića Keke, za kojim se i dalje traga.

Veselin Milić smenjen je danas s mesta načelnika Policijske uprave za grad Beograd.

