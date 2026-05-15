OGLASIO SE MUP: Smenjen pukovnik Veselin Milić

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd.

Do postavljenja novog načelnika Policijske uprave za grad Beograd, poslove rukovođenja obavljaće zamenik načelnika ove uprave pukovnik policije Dejan Bojović.

NAJNOVIJE INFORMACIJE O NESTANKU KEKINOG SARADNIKA: Načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću određeno zadržavanje

Podsetimo, Milić je zadržan u policiji nakon što su trojica njegovih bliskih saradnika uhapšena povodom postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a kada je reč o nestanku Aleksandra N.

Autor: Iva Besarabić

