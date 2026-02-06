NOVI KOMANDANT POLICIJSKE BRIGADE: Pukovnik Dragan Selaković stao na čelo elitne jedinice

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je rešenjem direktora policije za komandanta Posebne jedinice policije Policijske brigade, Policijske uprave za grad Beograd, postavljen pukovnik policije Dragan Selaković.

Od policajca na Savskom vencu do komandanta Brigade

Pukovnik Selaković ima impresivnu karijeru dugu više od dve decenije, tokom koje je prošao sve stepenike u službi:

Početak karijere: Profesionalni put započeo je 2000. godine u PS Savski venac kao policajac, nakon završene Srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici.

Obrazovanje: Diplomirao je na Policijskoj akademiji u Beogradu, stekavši zvanje diplomiranog oficira policije.

Napredovanje u Brigadi: Od 2004. godine u Policijskoj brigadi obavljao je niz odgovornih dužnosti – od komandira voda i čete, preko komandanta bataljona, do zamenika komandanta jedinice.

Imenovanje: Od 5. februara 2026. godine zvanično obavlja dužnost komandanta Policijske brigade.

Vrhunska obuka i brojne nagrade

Selaković važi za jednog od najobučenijih kadrova u oblasti javnog reda i mira (JRM). Poseduje zvanje višeg trenera u oblasti Interventnih jedinica policije, a tokom karijere završio je brojne specijalizovane obuke, uključujući:

Upravljanje timovima i donošenje odluka.

Veštine komunikacije i odnose sa javnošću.

IT sigurnost i rukovanje vatrenim oružjem.

Etiku, integritet i prevazilaženje stresa.

Zbog izuzetnih rezultata u radu, pukovnik Selaković je tokom svoje karijere više puta nagrađivan.

Autor: Dalibor Stankov