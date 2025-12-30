AKTUELNO

SMENA NA VRHU POLICIJE! Marko Kričak novi načelnik Uprave kriminalističke policije

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je rešenjem direktora policije za načelnika Uprave kriminalističke policije postavljen potpukovnik Marko Kričak.

Danas je u Ministarstvu unutrašnjih poslova došlo do značajne kadrovske promene. Rešenjem direktora policije, za načelnika Uprave kriminalističke policije imenovan je potpukovnik policije Marko Kričak.

Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da će novi načelnik svojim iskustvom i profesionalnim angažmanom doprineti daljem jačanju kapaciteta policije u borbi protiv kriminala.

Autor: Dalibor Stankov

