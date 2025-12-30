Ko je Marko Kričak – novi načelnik Uprave kriminalističke policije, odlikovan ordenom za odbranu i bezbednost

Potpukovnik policije Marko Kričak postavljen je za načelnika Uprave kriminalističke policije. Njegova karijera obeležena je složenim zadacima u BIA, SBPOK-u i MUP-u, kao i brojnim priznanjima.

Marko Kričak rođen je u Beogradu 1984. godine. Profesionalnu karijeru započeo je u Bezbednosno-informativnoj agenciji, gde je radio u V upravi na najsloženijim zadacima koji su zahtevali vrhunsku posvećenost, znanje i obučenost.

Nakon toga, karijeru je nastavio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), Odeljenju za borbu protiv droga, gde se istakao profesionalizmom i patriotizmom.

Službu dalje nastavlja u Policijskoj upravi za grad Beograd, u Načelstvu Uprave kriminalističke policije, gde je bio angažovan na rasvetljavanju najtežih krivičnih dela. Potom odlazi u BIA, u VIII upravu, na mesto pomoćnika načelnika.

Godine 2022. postaje zamenik komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), a već 2023. komandant iste jedinice. Pod njegovom komandom, JZO je na Vidovdan 2025. godine odlikovana ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena.

Tokom karijere učestvovao je i predvodio više značajnih akcija, među kojima se izdvaja akcija suzbijanja iregularnih migracija na teritoriji Srbije. Istakao se i aktivnim učešćem u očuvanju bezbednosti države, požrtvovano braneći ustavni poredak Republike Srbije.

Za izuzetan doprinos i postignute rezultate, Kričak je u oktobru 2021. godine dobio medalju za zasluge drugog stepena u BIA, a u novembru 2023. priznanje za rad u MUP-u.

Oženjen je i otac jednog deteta.

Autor: Dalibor Stankov