MUP SE HITNO OGLASIO: Neistinite optužbe protiv Dragiše Simića, načelnik nikada nije pravosnažno osuđen

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije odbacuje i osuđuje napade u vidu neistinitih informacija povodom postavljenja pukovnika policije Dragiše Simića na dužnost načelnika Uprave granične policije, koje su politički motivisane.

Njegov rad je više puta ocenjivan kao izuzetno stručan i posvećen, a rezultati koje je postigao u prethodnim zadacima najbolje svedoče o njegovim sposobnostima. Simić je dugogodišnji profesionalac, iskusan rukovodilac i policijski službenik sa značajnim operativnim i organizacionim iskustvom, koji je tokom svoje karijere obavljao najodgovornije dužnosti u sistemu. Neistinitim optužbama koje se pojavljuju u pojedinim medijima, a koje se odnose na navodnu osuđivanost načelnika Uprave granične policije Dragiše Simića, dezinformiše se javnost. Naime, protiv Simića jeste vođen krivični postupak pred Trećim osnovnim sudom u Beogradu kada je doneta uslovna osuda koja je po žalbi Simićeve odbrane ukinuta od strane Višeg suda u Beogradu. U ponovljenom postupku prvostepeni sud je obustavio postupak, dakle Simić nikada nije pravosnažno osuđen. Simić raspolaže i zvaničnim uverenjem o nekažnjavanju, izdatim u skladu sa zakonom, kojim se nedvosmisleno potvrđuje da nije osuđivan. Rad Uprave granične policije predstavlja jedan od ključnih segmenata bezbednosti državne granice, a na njenom čelu mora biti čovek koji može da odgovori na najsloženije izazove, što je Simić više puta dokazao. Ministarstvo unutrašnjih poslova stoji iza svih svojih kadrovskih rešenja jer su doneta isključivo na osnovu stručnosti, iskustva i rezultata rada kao jedinih kriterijuma koji ih kvalifikuju za rukovodeća mesta.

Autor: Iva Besarabić

