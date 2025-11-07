MUP SE HITNO OGLASIO O SLUČAJU 'UBAČENI SNAJPERISTI': Uhapšeno više osoba u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se povodom saznanjima o hapšenju osoba povezanim sa slučajem "ubačeni snajperisti".

- U okviru zajedničkih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije, danas je na više lokacija u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci uhapšeno više lica koja se dovode u vezu sa slučajem poznatim kao "ubačeni snajperisti" - navode iz MUP-a i dodaju:

- Nadležni državni organi nastavljaju intenzivan rad na rasvetljavanju svih okolnosti i činjenica u vezi sa ovim slučajem.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je 3. novembra, da nadležni organi pokušavaju da pronađu dvojicu snajperista koji su, prema obaveštajnim podacima, došli u Beograd, a rekao je i da se zna odakle je novac koji su dobili.

- Mi trenutno u Beogradu jurimo dvojicu snajperista, za koje znamo da se nalaze u gradu. I ne možemo već tri dana da ih pronađemo. Nadam se da ćemo uspeti, ko su i kako mete, videćemo. Dakle, znamo da su stigli, znamo i odakle je novac. Verujem da će nadležne službe uspeti to da reše. Dakle, to im je jedini način - rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić