HAPŠENJA U SLUČAJU 'UBAČENI SNAJPERISTI': U okviru zajedničke akcije BIA i MUP-a uhapšeno više lica u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci

Više lica povezanih sa slučajem “ubačeni snajperisti” uhapšeno je danas u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci u koordinisanoj akciji BIA i MUP-a.

Istraga se nastavlja, a nadležni organi intenzivno rade na razotkrivanju svih okolnosti.

Detalji o identitetu uhapšenih i njihovim ulogama u istrazi za sada nisu objavljeni, dok nadležni organi naglašavaju da je istraga u toku i da se neće zaustaviti dok svi detalji ne budu razjašnjeni.

Ova akcija je deo šire istrage koja se odnosi na događaje i lica uključena u slučaj “ubačeni snajperisti”, a očekuje se da će narednih dana biti saopšteni novi podaci o napretku istrage.

Podsetimo, o snajperistima je prvi pre 4 dana govorio Predsednik Aleksandar Vučić koji je naveo da srpske sluzbe bezbednosti imaju informacije da se u Brogradu nalaze dvojica snajperista, koje nadležne službe tri dana traže i da se još uvek ne zna ko je meta, ali da se zna ko je dao novac.

Autor: Iva Besarabić

