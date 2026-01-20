POLICIJSKI EKSPERT NA ČELU NAJBITNIJE JEDINICE! Pukovnik Ivan Ristić novi komandant JZO: Čuvao ambasadore SAD, prošao obuku 'Kobri' i tajnih službi, a evo kakvu biografiju ima!

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas veliku vest – rešenjem direktora policije, pukovnik Ivan Ristić postavljen je za novog komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO). Reč je o čoveku sa neverovatnom karijerom koji je prošao najbrutalnije obuke svetskih specijalnih službi!

Pukovnik Ristić nije novo ime u svetu bezbednosti, a njegova biografija ledi krv u žilama i garantuje maksimalnu sigurnost najvažnijih ljudi u državi.

ČUVAO AMERIKANCE I PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Ristić je karijeru započeo 2000. godine u Resoru državne bezbednosti, a kalio se u legendarnom SAJ-u. Od 2004. godine bio je zadužen za direktnu fizičku zaštitu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, što je bio samo početak njegovog uspona. Kasnije je vodio obezbeđenje predsednika Narodne skupštine Srbije, pokazavši da je čovek od najvećeg poverenja.

PROŠAO NAJTEŽE SVETSKE OBUKE

Ono što Ristića izdvaja od drugih jeste njegovo međunarodno iskustvo. On je policijski ekspert koji je znanje sticao od najboljih:

Francuski GIGN

Američki Secret Service (Tajna služba koja čuva predsednika SAD)

Austrijske "Kobre"

Kineske SWAT jedinice

Služba maršala SAD

OD KABINETA MINISTRA DO PIROTA

Tokom karijere obavljao je najodgovornije funkcije – bio je šef kabineta ministra unutrašnjih poslova, pomoćnik direktora policije, ali i načelnik Policijske uprave u Pirotu. Pre dolaska na čelo JZO, u SAJ-u je bio zadužen za ključne stvari – obuku i najmodernije opremanje jedinice.

Ristić je master studije završio na temu terorizma i organizovanog kriminala, više puta je vanredno unapređen, a pored surove profesionalne karijere, on je i ostvaren porodičan čovek – otac četvoro dece.

Autor: Dalibor Stankov