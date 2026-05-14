SAZNAJEMO: Povodom nestanka Kekinog čoveka uhapšena i TRI POLICAJCA

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i tri policijska službenika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a u vezi sa prijavljenim nestankom A.N. (52) 12. maja 2026. godine.

U pitanju su B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47). U toku sprovođenja akcije na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je 12. maja 2026. godine nestao A.N, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, prethodno su lišeni slobode S.V. i M.S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno nošenje oružja i Izazivanje opšte opasnosti.

Takođe, slobode su lišeni i N.L (50) vlasnik ugostiteljskog lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viđen A.N, kao i konobar u tom lokalu S.V.

Oni se sumnjiče za izvršenje krivičnih dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje u VJT u Beogradu.

VJT u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala i SSK MUP RS nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za nestalim licem.

Kako smo ranije pisali, Aleksandar N. je povezivan sa kriminalnom grupom s Novog Beograda, čiji je vođa Dejan Stojanović Keka.

