FILMSKA AKCIJA POLICIJE KOD SЈENICE! Otkriven taјni bunker u kamionu: Ovo јe vredelo MILIONE (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave Novi Pazar, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sjenici, uhapsili su S. Dž. (1988) iz Tutina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena trgovina i nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policija je pregledom teretnog motornog vozila marke „mercedes“ kojim je upravljao osumnjičeni, u posebno napravljenom skrivenom bunkeru pronašla 1.600 boksova cigareta različitih marki, bez prateće dokumentacije, ukupne vrednosti oko 3.500.000 dinara.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Foto: MUP Srbije

Autor: Marija Radić

