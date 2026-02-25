AKTUELNO

Hronika

AKCIJA POLICIJE NA GRANIČNOM PRELAZU: Zaustavili automobil, a onda pronašli OVO! Protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa pripadnicima Uprave granične policije i Policijske uprave u Šapcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, podneće krivičnu prijavu protiv A. U. (2001) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje novca.

Policija je na Graničnom prelazu sa Badovinci, na ulazu u Republiku Srbiju, zaustavila automobil kojim je upravljao osumnjičeni i prilikom kontrole, pronašla je i zaplenila 40 novčanica valute u apoenima od po 100 konvertibilnih maraka, za koje se sumnja da su falsifikovane.

Foto: MUP Srbije

Policija nastavlja dalji rad na suzbijanju privrednog kriminala na teritoriji Republike Srbije.

Foto: MUP Srbije

Autor: Pink.rs

#Badovinci

#Falsifikovanje

#Granični prelaz

#Novac

#Policija

