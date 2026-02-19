AKTUELNO

Hronika

U BEOGRADU UHAPŠEN BEGUNAC (40)! Zakupio hangar u Beogradskoj ulici - evo šta mu je sve policija pronašla u šteku!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, Uprave kriminalističke policije, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su I. M. (1985), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "nedozvoljen promet akciznih proizvoda".

Takođe, podneta je i krivična prijava u redovnom postupku protiv osumnjičenog D. R., zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno skladište robe.

Kako se sumnja, I. M. je zakupio hangar u Beogradskoj ulici od osumnjičenog D. R. u kome je policija pretresom pronašla i zaplenila 34.330 litara naftnih derivata, dve pumpe za istakanje i 17 bidona, kao i 5 teretnih motornih vozila.

Osumnjičenom I. M., za kojim je već bila raspisana potraga, određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: Jovana Nerić

#Hapšenje

#Policija

#begunac

#hangar

POVEZANE VESTI

Hronika

Šapčanin prodavao duvan 'na crno' i oštetio budžet za skoro 28 MILIONA dinara

Hronika

ZAPLENA CIGARETA VREDNIH 6,5 MILIONA DINARA! Policija uhapsila dvojicu iz Loznice i jednog iz Tutina - pronađeno 19.170 paklica

Hronika

Pogledajte kako policija STAVLJA LISICE osumnjičenom za napad na aktiviste SNS koji su delili cveće ženama

Hronika

Uhapšen Nišlija zbog pranja novca

Hronika

UHAPŠEN OSUMNJIČENI (49) ZA LAŽNO PREDSTAVLJANJE DA JE PRIPADNIK BIA: Oštetio više građana za 12 miliona dinara, trgovao oružjem i ekspolzivom!

Hronika

VOZAČ BMW UHAPŠEN NA BATROVCIMA: U automobilu mu nađena gomila nelegalno stečenih para!