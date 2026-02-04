AKTUELNO

Nastavak akcije 'AKCIZA': Zaplenjena ogromna količina duvana, budžet oštećen za više od tri miliona dinara

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Vranju, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Vranju, u nastavku akcije „Akciza“ zaplenili su veću količinu cigareta i rezanog duvana i podneće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv M. M. (1989) iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda čime je oštećen budžet Republike Srbije za 3.173.696 dinara.

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Policijski službenici su pregledom teretnog motornog vozila kojim je, u blizini Vranjske banje, upravljao osumnjičeni pronašli 800 boksova različitih cigareta i 160 kilograma rezanog duvana, namenjenih daljoj prodaji, bez akciznih markica Republike Srbije, dokaza o poreklu i prateće dokumentacije.

Foto: MUP Srbije

Po nalogu tužilaštva, akcizna roba i vozilo su privremeno oduzeti uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

Foto: MUP Srbije

Autor: S.M.

#Budžet

#Zaplena

#akciza

#duvan

#ŠTETA

