NAJNOVIJE INFORMACIJE IZ ISTRAGE: Sumnja se da je Danka donela pištolj za ubistvo Nešovića

Više javno tužilaštvo u Beogradu uložiće žalbu na odluku sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojom je određena mera zabrane napuštanja stana, a ne pritvor kako je tužilaštvo predložilo Danki V, jednoj od osumnjičenih za učešće u ubistvu Aleksandra Nešovića.

Žalbom će biti traženo preinačenje ove odluke i određivanje pritvora imajući u vidu njene preduzete radnje i doprinos izvršenju krivičnog dela teško ubistvo, naveli su iz tužilaštva za Tanjug.

Danka V. (42) tereti se za krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Ona je osumnjičena da je svom suprugu, Saši V. kojem je određen pritvor, donela pištolj u restoran na Senjaku, iz kog je on, kako se sumnja pucao u Aleksandra Nešovića.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom Teško ubistvo izvršeno na štetu Aleksadra nešovića, za kojim se i dalje traga.

Naredbom o sporovođenju istrage Saša V. (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično delo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Policijski službenici Veselin Milić (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za krivično delo Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, pri čemu se Vuku Š. na teret stavlja i krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Dejan S. (50) se tereti za krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Postoje osnovi sumnje da su 12. maja 2026. godine između 23 časa i ponoći u restoranu "27" Saša V. i Mario S. kao saizvršioci lišili života na podmukao način oštećenog Aleksandra Nešovića.

Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za Aleksandra Nešovića, čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine, a prema prikupljenim dokazima, kako se navodi, proizlazi da je A. N. lišen života na podmukao način prethodne večeri.

Autor: S.M.