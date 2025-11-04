SUD ODSTUPA OD PRAKSE I NASILNICIMA NE ODREĐUJE PRITVOR: Oglasilo se VJT nakon puštanja Štimca na slobodu, uložiće žalbu

Više javno tužilaštvo u Beogradu uložiće žalbu na rešenje sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojim je odbijen predlog ovog tužilaštva za određivanje pritvora Vladimiru Š, osumnjičenom da je 2. novembra 2025. godine izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Žalbom će krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu predložiti preinačenje prvostepenog rešenja i određivanje pritvora osumnjičenom zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Takođe istu odluku sudija za prethodni postupak pre dva dana je doneo i u pogledu predloga za određivanje pritvora prema Marku G, osumnjičenog da je 18. avgusta 2025. godine izvršio krivično delo Nasilničko ponašanje na sprotskoj priredbi ili javnom skupu, uprkos jasnim dokazima - snimku napada na prostorije SNS, komparativnom veštačenju i majici koju je osumnjičeni nosio prilikom izvršenja krivičnog dela.

I na ovu odluku tužilaštvo će uložiti žalbu krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu predložiti preinačenje prvostepenog rešenja i određivanje pritvora osumnjičenom zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Puštanjem osumnjičenih za krivična dela koja u sebi sadrže elemente nasilja - da se brane sa slobode, pojedine sudije šalju opasnu poruku da sa vršenjem nasilja može da se nastavi i istovremeno odstupaju od dugogodišnje utvrđene prakse.

Autor: Iva Besarabić