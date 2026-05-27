NOVI DETALJI IZ ISTRAGE UBISTVA ALEKSANDRA NEŠOVIĆA: Supruzi osumnjičenog određen pritvor

Danki V, ženi Saše Vukovića Bosketa, osumnjičenog za teško ubistvo Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27" na senjaku, sud je po žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana, saznaje Tanjug.

Viši sud u Beogradu je usvojio žalbu tužilaštva i preinačio prvobitnu odluku sudije za prethodni postupak koji joj je odredio kućni pritvor.

Danki V. je pritvor određen zbog težine krivičnog dela koje je dovelo do uznemirenja javnosti.

Danka V. se, kako je ranije saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, tereti za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Sumnja se da je upravo ona suprugu dostavila pištolj iz kojeg je upucao Nešovića u restoranu, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo u jednom buretu u blizini Jarkovačkog jezera.



