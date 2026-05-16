VESELINU MILIĆU ODREĐEN PRITVOR: Bivši načelnik beogradske policije ostaje iza rešetaka

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je danas pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, saopštio je Viši sud u Beogradu.

Kako se navodi u saopštenju, pritvor je određen rešenjem donetim 15. maja 2026. godine, a prema odluci suda može trajati najduže 30 dana.

Sud je naveo da je pritvor određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni boravkom na slobodi mogao da uništi, sakrije, izmeni ili falsifikuje dokaze i tragove krivičnog dela, kao i da bi mogao da utiče na svedoke i ometa postupak.

Takođe, kako se dodaje, pritvor je određen i zbog bojazni da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.

Veselinu Miliću na teret se stavljaju krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca iz člana 332 Krivičnog zakonika, kao i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 Krivičnog zakonika, navodi Informer.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu u roku od tri dana od prijema rešenja.

