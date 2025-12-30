ODREĐEN PRITVOR VIŠESTRUKOM POVRATNIKU! Napadač koji je izbo baku pred unukom na Novom Beogradu iza rešetaka!

Sudija za prethodni postupak Viseg suda u Beogradu na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Tihomiru Krstiću koji se sumnjiči da je pokusao da ubije ženu na Novim Beogradu.

- Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva, opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično delo kao i zbog uznemirenja javnosti - naveo je izvor.

Da podsetimo, Krstić je danas priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu, a tamo je odlučio da se brani ćutanjem. Više javno tužilaštvo nakon saslušanja odmah je zatražilo određivanje pritvora do 30 dana.

Krstić je, kako smo pisali, osumnjičen da je u subotu oko 13,10 časova ušao u zgradu u Bloku 37 za ženom S.Ć. (67) koja se vraćala iz parkića sa unukom (3), počeo besomučno da je ubada pred detetom, oteo joj tašnu i pobegao. Policija je odmah započela opsežnu potragu za njim i on je prekjuče uhapšen u Rakovici po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- Prilikom hapšenja je bio hladan, pripadnici Policijske uprave za grad Beograd su ga prilikom hapšenja pitali zbog čega je izbo ženu ni krivu ni dužnu i to pred detetom, što je posebno potreslo sve, a ono što im je mrtav hladan odogovrio ih je zaledilo! Izgovorio je: "Ja sam HIV pozitivan i narkoman sam, meni je sve jedno, ja nemam šta da izgubim!" - rekao je izvor.

Tihomir Krstić je višestruki povratnik, do sada je najmanje sedam puta osuđivan, a pre dva meseca je izašao sa višegodišnje robije u Zabeli.

- Poslednja dva meseca, otkako je na slobodi, živeo je u Rakovici sa ženom sa kojom je bio u emotivnoj vezi - navodi izvor.



Autor: Jovana Nerić