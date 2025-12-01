AKTUELNO

Politika

ODREĐEN PRITVOR NAPADAČU KOJI JE NOŽEM IZBO ČOVEKA ISPRED SKUPŠTINE: Damjan napao čoveka na prijavljenom skupu!

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug ||

Sudija za prethodni postupak Prvog osnog suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Damjanu P. (27) koji se sumnjiči da je juče u takozvanom Ćacilendu napao nožem i povredio jednog muškarca.

Sudija Milica Veličković, portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu, potvrdila je za Kurir da je Damjanu P. koji se sumnjiči za nanošenje lakih telesnih povreda oštećenom, na predlog tužilaštva, određen pritvor zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke.

Podsetimo, MUP je saopštio ranije da je Damjan P. na platou isred Narodne skupštine, kako se sumnja, muškarcu (37) koji je učesnik prijavljenog skupa nožem naneo povredu u predelu natkolenice.

Autor: S.M.

#Napad

#Policija

#Skupština Srbije

#rotacija

#ćacilend

