DIREKTOR POLICIJE SE OGLASIO O SLUČAJU ALEKSANDRA NEŠOVIĆA: Ovo su najnovije informacije - Saslušani i pripadnici MUP

Direktor policije Dragan Vasiljević večeras je govorio o slučaju ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu na Senjaku.

Dragan Vasiljević je rekao da je slučaj izazvao veliku pažnju javnosti i dodao da se intenzivno radi na pronalasku tela ubijenog i na prikupljanju svih dokaza.

- Pretražuju se sva mesta za koja postoje bilo kakve indicije da mogu dati neke dokaze. Od jutros pomoć pruža i Vojska Srbije - rekao je Vasiljević za Javni servis.

On je dodao da je tokom istrage saslušano više osoba, među kojima su i pripadnici MUP-a.

- U ovom slučaju, kao i u svima ostalim, neće biti zaštićenih i nedodirljivih. Meni kao direktoru policije nije prijatno da čujem da su pripadnici MUP-a uključeni, ili da postoji sumnja da su uključeni u bilo koje krivično delo. Ovo nije pozitivno za policiju, ali pojedinac ne može biti veći od institucije. Svi koji imaju veze s ovim slučajem biće procesuirani - rekao je Vasiljević.

Podsetimo, Aleksandar Nešović zvani Baja, koji je dovođen u vezu "Kekinom grupom", ubijen je 12.maja u restoranu na Senjaku u Beogradu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu zvanično je saopštilo da se Naredbom o sprovođenju istrage, osumnjičenima:

Saša V. (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično delo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. (42), žena osumnjičenog, tereti se za krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Veselin M. (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za krivično delo

Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, pri čemu se Vuku Š. na teret stavlja i krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Dejan S. (50) se tereti za krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Rekonstrukcija ubistva Aleksandra Nešovića

Ekipa Informera uz pomoć veštačke inteligencije, prema do sada poznatim zvaničnim informacijama, napravila je video snimak rekonstrukcije ubistva Aleksandra Nešovića.

Aleksandar Nešović, za čijim telom se još uvek traga, ubijen je u restoranu na Senjaku, a za njegovo ubistvo kao direktni izvršilac osumnjičen je Saša Vuković zvani Boske.

Prema dosadašnjim informacijama, te kobne večeri, Bosketova supruga Danka je u poznati restoran na Senjaku svom suprugu donela pištolj iz kog je Nešović ubijen.

Ranije danas, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Nemanja Đuran, priveden je na informativni razgovor povodom ubistva Aleksandra Nešovića Baje, više o tome pročitajte u odvojenoj vesti.

Autor: S.M.