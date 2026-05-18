SASLUŠAN NEKADAŠNJI NAČELNIK UKP! Đuran na ispitivanju zbog ubistva na Senjaku

Nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Nemanja Đuran priveden je na informativni razgovor povodom ubistva Aleksandra Nešovića Baje koje se dogodilo 12. maja na Senjaku.

Ovim povodom oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu.

"Istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koja je pokrenuta protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo i drugih krivičnih dela usmerena je u pravcu utvrđivanja postojanja njihove krivične odgovornosti.

U tom cilju tužilaštvo u saradnji sa policijom prikuplja sve potrebne informacije i obaveštenja od lica koja mogu da imaju određena saznanja u vezi sa ovim krivično-pravnim događajem.

Istim povodom izjavu u svojstvu građana u cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja juče je dao nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Nemanja Đuran.

Tužilaštvo upozorava da niko izvan nadležnih organa - VJT u Beogradu i po njegovom odobrenju Ministarstvo unutrašnjih poslova, nije ovlašćen da iznosi informacije u javnost u vezi sa istragom koja je u toku.

VJT u Beogradu ponovo apeluje na medije da ne prenose neproverene i netačne informacije, jer će tužilaštvo i policija blagovremeno obaveštavati javnost o toku ovog postupka", piše u saopštenju VJT.

