'VOJSKA SE UKLJUČILA U POTRAGU ZA TELOM ALEKSANDRA NEŠOVIĆA' Direktor policije Vasiljević: 'Pronađeno je MNOGO NOVIH TRAGOVA!'

Dragan Vasiljević, direktor policije, rekao je da su se u potragu za telom Aleksandra Nešovića ubijenog 12. maja na Senjaku, uključili i pripadnici Vojske Srbije i Srpske žandarmerije na teritoriji Jarkovačkog jezera kod Inđije.

– Srpska policija u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu intenzivno radi na rasvetljavanju ovog događaja i svi resursi ministarstva i direkcije policije su usmereni na pronalaženju, eventualno pronalaženju tela nestalog lica. Mi smo u prethodnim danima vršili intenzivnu pretragu terena, angažovani su resursi direkcije policije, ministarstva unutrašnjih poslova. Od jutros smo na ovu aktivnost uključili i pripadnike Vojske Srbije tako da je veliki broj pripadnika Srpske žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice Vojske Srbije, uprave kriminalističke policije, angažovan na pretrazi terena, pretrazi akvatorija, pretrazi jezera u okolini Beograda i u cilju pronalaska eventualno lica koje se traži – naveo je Vasiljević za TV Prva.

Kako je rekao, u prethodnim danima pronađeno “dosta novih materijalnih tragova, dokaza”.

– Između ostalog, pronađeno je i putničko motorno vozilo marke Hjundai, za koje osnovano sumnjamo da je korišćeno od strane lica koja su lišena slobode i koja se nalaze u pritvoru prilikom izvršenja ovog krivičnog dela. U vozilu je pronađen veliki broj materijalnih tragova: hirurške rukavice, veći broj boca sone kiseline. U vozilu pronađena je i jedna hauba koja ne pripada tom vozilu, na kojoj se nalazi tečnost crvene boje za koju pretpostavljamo da se radi o krvi, i tako dalje, i tako dalje. Više se vrše potrebne biološke, toksikološke i sve druge analize – kazao je Vasiljević.

Dodao je da nastavljaju pretragu terena i nadamo se da ćemo u periodu ispred nas imati pozitivne rezultate i naći i razrešiti ovaj slučaj.

“Formirali smo radnu grupu koja radi na promeni Kodeksa policijske etike”

Prokomentarisao je i najave predsednika da će biti donet i zakon.

– Mi intenzivno radimo na pripremi promena određenih zakonskih i podzakonskih akata. U policiji smo formirali jednu radnu grupu koja radi na promeni Kodeksa policijske etike i pravilnika o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji između ostalog se bave i ovom materijom. A takođe, kao što znate, u toku je izrada novog zakona o unutrašnjim poslovima – kazao je Vasiljević.

Dodaje da se taj zakon trenutno nalazi na Evropskoj komisiji na sagledavanju.

– I u sklopu samog novog zakona o unutrašnjim poslovima, u jednom članu, kroz izmene tog člana precizirali smo odredbu koja nedvosmisleno kaže da lica, pripadnici službi bezbednosti, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, koji se bave nespojivim poslovima sa službenom dužnošću, a između ostalog bave se obezbeđenjem lica iz kriminogene sredine, mera koja se izriče u tom slučaju obavezno će biti prestanak radnog odnosa. Do sada je i taj član zakona postojao, ali su mere bile od do. Različite mere su mogle biti izrečene, a mi smo sada precizirali da je mera koja proističe, ako se dokaže da je tako radio, obavezan prestanak radnog odnosa – naveo je Vasiljević.

“Očigledno je da ima i dela pripadnika policije koji zloupotrebljavaju službenu značku”

Kako je rekao, budite uvereni da “najveći broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, 99 i više posto, časno i zakonito obavlja svoje poslove i zadatke”.

– Ali očigledno je da ima i dela pripadnika, na toliko veliki broj pripadnika Ministarstva, koji zloupotrebljavaju i zakonska ovlašćenja i službenu značku i sve drugo. Mislim da budemo načisto, i postojeće zakonske odredbe dozvoljavaju pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i pripadnicima policije da se bave i nekim drugim poslovima, nekim dodatnim delatnostima. Na primer, naučno-istraživačkim radom. Da se bave poljoprivredom. Imamo mnogo ljudi koji su, naši pripadnici imaju poljoprivredna gazdinstva, pa neće prestati da se bave poljoprivredom. I tako dalje, sportskim aktivnostima. Imamo vrhunske sportiste – poručio je Vasiljević.

Dodao je da su sve to “aktivnosti koje se obavljaju u skladu sa zakonom, za koje treba da dobiju potrebna odobrenja nadležnog organa, nadležnog rukovodioca, i mogu da se bave i dodatnim delatnostima.”

– Ali nikako to ne znači da može zloupotrebiti svoja zakonska ovlašćenja i u tim poslovima. Znači, ne mogu službenu značku koristiti za dodatni posao. Mogu je koristiti samo za ono što mi je u nadležnosti dok sam policijski službenik, odnosno dok radim policijski posao. Za ove druge delatnosti ne mogu upotrebljavati, da ne kažem zloupotrebljavati, službenu značku i sva ovlašćenja koja pripadaju policijskom službeniku – naveo je Vasiljević.

“Policajac je u obavezi da odmah obavesti rukovodioce o bilo kom saznanju o krivičnom delu”

Poručio je da policajac ima različite dužnosti i obaveze od običnog građanina ukoliko zna nešto o krivičnom delu.

– Građanin može i treba i poželjno je da obavesti organe unutrašnjih poslova o onome što je uočio, a policajac je u obavezi da odmah obavesti nadležne rukovodioce i Ministarstvo unutrašnjih poslova o bilo kom saznanju o nekom krivičnom delu, prekršaju ili drugom nezakonitom radu – objasnio je Vasiljević.

Autor: D.Bošković