Direktor policije Dragan Vasiljević o nestanku Kekinog saradnika: Telo nije nađeno, traje pretraga okoline Beograda

Diektor policije Dragan Vasiljević rekao je da policija radi na razotkrivanju slučaja po pitanju nestalog Aleksandra N.

- U vezi sa događajima na Senjaku angažovani su maksimalni kapaciteti policije, policija prikuplja i obezbeđuje sve dokaze. Policija po nalogu VJT u Beogradu prikuplja i obezbeđuje sve dokaze sa lica mesta i okoline i sa drugih tačaka koje su sumnjive. Radi se o sumnji da je izvršeno više teških krivičnih dela. Policija efikasno sprovodi istragu, zaštićenih nema, niti će ih biti. U ovom slučaju ćemo to pokazati i dokazati na delu. Zadržano je 10 lica i u toku današnjeg dana biše sprovedeni u VJT, a među njima su četiri policijska službenika. Potraga za telom lica traje. Više od 200 pripadnika UKP radi na rasvetljavanju ovog dela, a jutros smo uključili i ekipe SAJ, koje pretražuju okolinu Beograda - rekao je Vasiljević.

Više od 200 pripadnika policije radi na istrazi.

Autor: Iva Besarabić