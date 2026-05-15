AKTUELNO

Hronika

NAJNOVIJE INFORMACIJE O NESTANKU KEKINOG SARADNIKA: Načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću određeno zadržavanje

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Dimitrije Goll ||

Prema informacijama kojima raspolaže Pink.rs načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću određeno je zadržavanje.

Naime, Milić je zadržan u policiji nakon što su trojica njegovih bliskih saradnika uhapšena povodom postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a kada je reč o nestanku Aleksandra N.

Ovim povodom oglasilo se i MUP:

U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd V.M.

V.M. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem.

Autor: S.M.

#Beograd

#Hapšenje

#Nestanak

#Policija

#keka

POVEZANE VESTI

Politika

OGLASIO SE MUP: Određeno zadržavanje do 48 sati zameniku direktora tzv. kosovske policije

Hronika

NAPAO BRATA I OCA NA BADNJE VEČE: Po nalogu Tužilaštva mu određeno zadržavanje, sutra će biti saslušan

Hronika

ODREĐENO ZADRŽAVANJE LAZARU VULEVIĆU: Branio se ćutanjem

Hronika

Veselin Milić u policiji na saslušanju, dao izjavu zbog nestanka Kekinog saradnika

Hronika

POHVATANI OSUMNJIČENI ZA PALJENJE AUTOMOBILA NA VRAČARU: Trojici određeno zadržavanje do 48 časova

Politika

PONOVO PRIVEDEN GORAN JEŠIĆ: Određeno mu zadržavanje zbog pretnji dekanu FTN u Novom Sadu