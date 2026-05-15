NAJNOVIJE INFORMACIJE O NESTANKU KEKINOG SARADNIKA: Načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću određeno zadržavanje

Prema informacijama kojima raspolaže Pink.rs načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću određeno je zadržavanje.

Naime, Milić je zadržan u policiji nakon što su trojica njegovih bliskih saradnika uhapšena povodom postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a kada je reč o nestanku Aleksandra N.

Ovim povodom oglasilo se i MUP:

U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd V.M.

V.M. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem.

