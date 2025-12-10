ODREĐENO ZADRŽAVANJE LAZARU VULEVIĆU: Branio se ćutanjem

Osumnjičenom za dvostruko ubistvo u Nikšiću, Baraninu Lazaru Vuleviću, određeno je zadržavanje do 72 sata.

On se na saslušanju branio ćutanjem.

Vulević se sumnjiči za ubistvo M. P. (74) i M. V. (41).

"Više državno tužilaštvo u Podgorici je nakon saslušanja osumnjičenog L.V. odredilo zadržavanje do 72 sata navedenom licu, zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo na štetu dva lica M.P. i M.V. i krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. U daljem toku postupka, tužilaštvo će doneti naredbu o sprovođenju istrage i preduzeti sve mere i radnje propisane zakonom u cilju rasvjetljavanja konkretnog događaja", saopštilo je to tužilaštvo.

Tijela žene i muškarca pronađena su pre dve noći u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.

Iz Uprave policije je juče zvanično saopšteno da je nikšićka policija u ponedeljak uveče, oko 19.20 časova, obaviještena od strane člana porodice da im se M. P. ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt s njim već dva dana.

Vulević je u kratkom roku lociran u jednom izolovanom objektu u Baru i uhapšen.

