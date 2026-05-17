NOVI SNIMCI POTRAGE ZA KEKINIM SARADNIKOM: Policija širi istragu na OVO mesto (VIDEO)

I dalje je u toku potraga za telom Aleksandra Nešovića kod jezera u selu Jarkovci.

Kako prenosi Instagram stranica 192_rs, specijalne jedinice policije nalaze se i u selu Ljukovo.

Podsećamo, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu potvrđeno je da je u toku je policijska pretraga terena kod Jarkovačkog jezera, gde su raspoređene jake snage pripadnika policije.

Tužilaštvo i policija sprovode potragu za telom ubijenog Aleksandra Nešovića.

Juče je u Putnicima pronađen automobil za koji se sumnja da je u njemu transportovano Nešovićevo telo.

Kako smo već pisali, pripadnici UKP u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom pronašli su automobil koji je korišćen za ubistvo Aleksandra Nešovića.

Kako se može videti na fotografijama i video snimcima do kojih je Informer došao, u gepeku je pronađena hauba drugog automobila na kojoj se nalaze tragovi krvi.

Takođe, u gepeku su pronađene hirurške rukavice za koje se sumnja da su korišćene u ubistvu Aleksandra Nešovića.

- U vozilu su flaše sone kiseline, tragovi krvi, hirurške rukavice....izvršen je uviđaj, bliži se momenat otkrivanje lokacije ubijenog - rekao je dobro obavešten izvor Informera.

Kako smo već pisali, Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 osoba zbog sumnje da su ubili Aleksandra Nešoviča.

Zbog ovog teškog ubistva policija je uhapsila Sašu V. (48), Maria S. (46), Danku V. (42), Veselina M. (46), Boban M. (41), Sava S. (33) Petka P. Nenada L. (50), Vuka Š. (21) kao i Dejana S. (50).

Oni su juče saslušani u Višem javnom tužilastvu u Beogradu i branili su se ćutanjem.

Autor: Iva Besarabić